Воздушные Силы США заключат контракт на истребитель шестого поколения в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Военно-воздушные силы США намерены в 2024 году заключить контракт на выпуск своего истребителя шестого поколения. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил США.
Детали
Как отмечается, речь идёт о программе Next Generation Air Dominance, в рамках которой будет создан истребитель шестого поколения.
"Платформа NGAD является жизненно важным элементом семейства систем Air Dominance, которая представляет собой скачок в технологиях поколения по сравнению с F-22, который она заменит.
NGAD будет включать такие преимущества, как повышенная выносливость, взаимодействие и адаптация в воздухе, и все это в условиях чрезвычайной конкуренции. Никто не делает это лучше, чем ВВС США, но мы потеряем это преимущество, если не будем двигаться вперед сейчас", - говорится в сообщении.
Стратегия приобретения NGAD активизирует и расширит промышленную базу для обеспечения быстрых и инновационных средств ведения войны.
К тому же, она обеспечит большую отраслевую базу с большей скоростью реагирования и резко сократит расходы на техническое обслуживание и поддержку.
Платформа NGAD является одной из многих критически важных боевых возможностей, которые позволят выполнять противовоздушные миссии со способностью поражать как воздушные, так и наземные угрозы для достижения превосходства в воздухе и поддержки Объединенных сил.
Военно-воздушные силы планируют потратить на программу 2,3 миллиарда долларов в 2024 финансовом году и еще 595 миллионов долларов на продолжение разработки двигателя для нового истребителя.
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