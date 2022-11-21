Повітряні сили: одна з цілей масованої ракетної атаки росіян - виснажити наше ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час масованої ракетної атаки росія застосовує і дрони-камікадзе для того, щоб максимально виснажувати нашу Протиповітряну оборону. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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«Ворог, коли має достатню кількість накопичених ракет, застосовує їх комбіновано з дронами-камікадзе. Застосовують ракети з різних напрямків, тобто випущені з літаків стратегічної авіації ракети Х-101 і Х-555 летять з обох сторін України, з північного і з південного напрямків. Літають через республіку Молдова, зокрема. У той же час вони запускають ракети “Калібр” з носіїв в Чорному морі. Це масована ракетна атака, яка потребує залучення усіх сил та засобів, які ми маємо на сьогодні, для того, щоб максимально ефективно знищити повітряні цілі. Завдяки спільній роботі і зосередженості уваги вдається досягати результатів.
Але, щоб було ще краще, треба більше засобів. І ворог, розуміючи це, виснажує нашу повітряну оборону. Вже і розвідки західних країн заявили, що росія буде і надалі використовувати дрони-камікадзе, щоб виснажувати нашу повітряну оборону», – повідомив Ігнат.
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння, це буде дуже гарною новиною, тому що він є лідером на ринку зброї.