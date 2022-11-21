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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Повітряні сили: одна з цілей масованої ракетної атаки росіян - виснажити наше ППО

Повітряні сили: одна з цілей масованої ракетної атаки росіян - виснажити наше ППО

Київ • УНН

 • 328666 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Під час масованої ракетної атаки росія застосовує і дрони-камікадзе для того, щоб максимально виснажувати нашу Протиповітряну оборону. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

«Ворог, коли має достатню кількість накопичених ракет, застосовує їх комбіновано з дронами-камікадзе. Застосовують ракети з різних напрямків, тобто випущені з літаків стратегічної авіації ракети Х-101 і Х-555 летять з обох сторін України, з північного і з південного напрямків. Літають через республіку Молдова, зокрема. У той же час вони запускають ракети “Калібр” з носіїв в Чорному морі. Це масована ракетна атака, яка потребує залучення усіх сил та засобів, які ми маємо на сьогодні, для того, щоб максимально ефективно знищити повітряні цілі. Завдяки спільній роботі і зосередженості уваги вдається досягати результатів.

Але, щоб було ще краще, треба більше засобів. І ворог, розуміючи це, виснажує нашу повітряну оборону. Вже і розвідки західних країн заявили, що росія буде і надалі використовувати дрони-камікадзе, щоб виснажувати нашу повітряну оборону», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння, це буде дуже гарною новиною, тому що він є лідером на ринку зброї.

Українські Національні Новини

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