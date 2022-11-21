Воздушные силы: одна из целей массированной ракетной атаки россиян – истощить наше ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время массированной ракетной атаки россия применяет и дроны-камикадзе для того, чтобы максимально истощать нашу противовоздушную оборону. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Враг, когда имеет достаточное количество накопленных ракет, применяет их комбинированно с дронами-камикадзе. Применяют ракеты по разным направлениям, то есть выпущенные из самолетов стратегической авиации ракеты Х-101 и Х-555 летят с обеих сторон Украины, с северного и южного направлений. Летают через республику Молдова, в т.ч. В то же время они запускают ракеты “Калибр” с носителей в Черном море. Это массированная ракетная атака, которая требует привлечения всех сил и средств, которые мы имеем сегодня, для того, чтобы максимально эффективно уничтожить воздушные цели. Благодаря совместной работе и сосредоточенности внимания удается добиваться результатов.
Но, чтобы было еще лучше, нужно больше средств. И враг, понимая это, истощает нашу воздушную оборону. Уже и разведки западных стран заявили, что россия будет и дальше использовать дроны-камикадзе, чтобы истощать нашу воздушную оборону», – сообщил Игнат.
Напомним
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, если Израиль согласится поставлять Украине вооружение, это будет очень хорошей новостью, потому что он лидер на рынке оружия.