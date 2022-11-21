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Воздушные силы: одна из целей массированной ракетной атаки россиян – истощить наше ПВО

Киев • УНН

 • 328663 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во время массированной ракетной атаки россия применяет и дроны-камикадзе для того, чтобы максимально истощать нашу противовоздушную оборону. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Враг, когда имеет достаточное количество накопленных ракет, применяет их комбинированно с дронами-камикадзе. Применяют ракеты по разным направлениям, то есть выпущенные из самолетов стратегической авиации ракеты Х-101 и Х-555 летят с обеих сторон Украины, с северного и южного направлений. Летают через республику Молдова, в т.ч. В то же время они запускают ракеты “Калибр” с носителей в Черном море. Это массированная ракетная атака, которая требует привлечения всех сил и средств, которые мы имеем сегодня, для того, чтобы максимально эффективно уничтожить воздушные цели. Благодаря совместной работе и сосредоточенности внимания удается добиваться результатов.

Но, чтобы было еще лучше, нужно больше средств. И враг, понимая это, истощает нашу воздушную оборону. Уже и разведки западных стран заявили, что россия будет и дальше использовать дроны-камикадзе, чтобы истощать нашу воздушную оборону», – сообщил Игнат.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, если Израиль согласится поставлять Украине вооружение, это будет очень хорошей новостью, потому что он лидер на рынке оружия.

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