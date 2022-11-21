"Буде хорошою новиною": у ПС ЗСУ відреагували на можливе постачання зброї з Ізраїлю

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"Якщо країни НАТО отримають від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тієї продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною. Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння. Думаю, не варто анонсувати що там до чого, певне коло людей знає про що там говорити можна і яке саме озброєння потрібне Україні. Нам же потрібно готуватися до всього", – сказав Ігнат.

Окрім того, він вважає, що росія поки не отримала ракети від Ірану.

"Не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході", – зазначив речник.

Нагадаємо

Ізраїльська телерадіокомпанія “Кан” повідомила, що якщо Іран передасть росії ракети, Ізраїль також надасть Україні високоточні балістичні ракети.

Як писав УНН, після прохання США Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів.