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"Буде хорошою новиною": у ПС ЗСУ відреагували на можливе постачання зброї з Ізраїлю

"Буде хорошою новиною": у ПС ЗСУ відреагували на можливе постачання зброї з Ізраїлю

Київ • УНН

 • 349808 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Якщо Ізраїль погодиться постачати Україні озброєння, це буде дуже гарною новиною, тому що він є країною-лідером на ринку зброї. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Якщо країни НАТО отримають від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тієї продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною. Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння. Думаю, не варто анонсувати що там до чого, певне коло людей знає про що там говорити можна і яке саме озброєння потрібне Україні. Нам же потрібно готуватися до всього", – сказав Ігнат.

Окрім того, він вважає, що росія поки не отримала ракети від Ірану.

"Не все так просто в самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході", – зазначив речник.

Нагадаємо

Ізраїльська телерадіокомпанія “Кан” повідомила, що якщо Іран передасть росії ракети, Ізраїль також надасть Україні високоточні балістичні ракети.

Як писав УНН, після прохання США Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів.

Ізраїльська влада пом'якшує свою позицію у питанні надання військової допомоги Україні, тому що підтримка Іраном росії загрожує безпеці Ізраїлю.

Українські Національні Новини

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