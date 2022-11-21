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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Ізраїль надасть Україні зброю, якщо росія отримає іранські ракети – ЗМІ

Ізраїль надасть Україні зброю, якщо росія отримає іранські ракети – ЗМІ

Київ • УНН

 • 509052 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Якщо Іран передасть росії ракети, Ізраїль також надасть Україні високоточні балістичні ракети. Про це пише УНН із посиланням на ізраїльську телерадіокомпанію “Кан”.

Деталі

Як зазначили, голова Ради з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулат на форумі в Бахрейні "попередив" росію, що у разі ударів по Україні іранськими балістичними ракетами – українська армія зможе відповісти високоточними балістичними ракетами, які надасть Ізраїль.

За інформацією джерела корпорації в МЗС Ізраїлю, представник ізраїльського зовнішньополітичного відомства у розмові із заступником міністра закордонних справ росії михайлом богдановим засудив використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.

Нагадаємо

Як писав УНН, після прохання США Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів.

Ізраїльська влада пом'якшує свою позицію у питанні надання військової допомоги Україні, тому що підтримка Іраном росії загрожує безпеці Ізраїлю.

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