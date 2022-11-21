Ізраїль надасть Україні зброю, якщо росія отримає іранські ракети – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Якщо Іран передасть росії ракети, Ізраїль також надасть Україні високоточні балістичні ракети. Про це пише УНН із посиланням на ізраїльську телерадіокомпанію “Кан”.
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Як зазначили, голова Ради з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулат на форумі в Бахрейні "попередив" росію, що у разі ударів по Україні іранськими балістичними ракетами – українська армія зможе відповісти високоточними балістичними ракетами, які надасть Ізраїль.
За інформацією джерела корпорації в МЗС Ізраїлю, представник ізраїльського зовнішньополітичного відомства у розмові із заступником міністра закордонних справ росії михайлом богдановим засудив використання російськими військами в Україні іранських безпілотників.
Нагадаємо
Як писав УНН, після прохання США Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів.
Ізраїльська влада пом'якшує свою позицію у питанні надання військової допомоги Україні, тому що підтримка Іраном росії загрожує безпеці Ізраїлю.