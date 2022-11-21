Израиль предоставит Украине оружие, если россия получит иранские ракеты – СМИ

Детали

Как отметили, глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулат на форуме в Бахрейне "предупредил" россию, что в случае ударов по Украине иранскими баллистическими ракетами – украинская армия сможет ответить высокоточными баллистическими ракетами, которые предоставит Израиль.

По информации источника корпорации в МИД Израиля, представитель израильского внешнеполитического ведомства в разговоре с заместителем министра иностранных дел россии михаилом богдановым осудил использование российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

Напомним

Как писал УНН, после просьбы США Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов.

Израильские власти смягчают свою позицию в вопросе предоставления военной помощи Украине, потому что поддержка Ираном россии угрожает безопасности Израиля.