Израиль предоставит Украине оружие, если россия получит иранские ракеты – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Если Иран передаст россии ракеты, Израиль также предоставит Украине высокоточные баллистические ракеты. Об этом пишет УНН со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию “Кан”.
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Как отметили, глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулат на форуме в Бахрейне "предупредил" россию, что в случае ударов по Украине иранскими баллистическими ракетами – украинская армия сможет ответить высокоточными баллистическими ракетами, которые предоставит Израиль.
По информации источника корпорации в МИД Израиля, представитель израильского внешнеполитического ведомства в разговоре с заместителем министра иностранных дел россии михаилом богдановым осудил использование российскими войсками в Украине иранских беспилотников.
Напомним
Как писал УНН, после просьбы США Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов.
Израильские власти смягчают свою позицию в вопросе предоставления военной помощи Украине, потому что поддержка Ираном россии угрожает безопасности Израиля.