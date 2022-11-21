"Будет хорошей новостью": в ВС ВСУ отреагировали на возможные поставки оружия из Израиля

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"Если страны НАТО получат от Израиля зеленый свет на поставку Украине той продукции, которая нам нужна для противодействия, то это будет для нас очень хорошей новостью. У Израиля есть широкий спектр продукции, он является лидером на рынке оружия и технологического вооружения. Думаю, не стоит анонсировать что там к чему, определенный круг людей знает о чем там говорить можно и какое именно вооружение нужно Украине. Нам же нужно готовиться ко всему", – сказал Игнат.

Кроме того, он считает, что россия пока не получила ракеты от Ирана.

"Не все так просто в самом Иране, не все так просто вообще на Ближнем Востоке", – отметил спикер.

Напомним

Израильская телерадиокомпания “Кан” сообщила, что если Иран передаст россии ракеты, Израиль также предоставит Украине высокоточные баллистические ракеты.

Как писал УНН, после просьбы США Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов.