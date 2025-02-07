Повітряні Сили попереджають про загрозу ракетного удару з південного сходу

Зафіксований можливий ракетний удар з південного сходу . Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Українські захисники інформують про підвищену небезпеку через можливе застосування балістичного озброєння з напрямку південного сходу. Відповідна інформація з’явилася в офіційних каналах військових.

Громадянам рекомендується не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів і дотримуватися правил безпеки.

Сили оборони продовжують відстежувати ситуацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту населення.

російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької