Повітряні Сили попереджають про загрозу ракетного удару з південного сходу
Київ • УНН
Українські військові зафіксували можливу загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Населенню рекомендовано терміново прямувати в укриття при сигналі тривоги.
Зафіксований можливий ракетний удар з південного сходу . Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Українські захисники інформують про підвищену небезпеку через можливе застосування балістичного озброєння з напрямку південного сходу. Відповідна інформація з’явилася в офіційних каналах військових.
Громадянам рекомендується не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів і дотримуватися правил безпеки.
Сили оборони продовжують відстежувати ситуацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту населення.
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