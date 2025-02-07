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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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15 березня, 13:22 • 167422 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103701 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Повітряні Сили попереджають про загрозу ракетного удару з південного сходу

Повітряні Сили попереджають про загрозу ракетного удару з південного сходу

Київ • УНН

 • 114350 перегляди

Українські військові зафіксували можливу загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Населенню рекомендовано терміново прямувати в укриття при сигналі тривоги.

Зафіксований можливий ракетний удар з південного сходу . Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Українські захисники інформують про підвищену небезпеку через можливе застосування балістичного озброєння з напрямку південного сходу. Відповідна інформація з’явилася в офіційних каналах військових. 

Громадянам рекомендується не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати до укриттів і дотримуватися правил безпеки.

Сили оборони продовжують відстежувати ситуацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту населення.

російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької29.02.24, 22:40 • 29564 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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