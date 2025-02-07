Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Зафиксирован возможный ракетный удар с юго-востока. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Украинские защитники информируют о повышенной опасности из-за возможного применения баллистического вооружения с направления юго-востока. Соответствующая информация появилась в официальных каналах военных.

Гражданам рекомендуется не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия и соблюдать правила безопасности.

Силы обороны продолжают отслеживать ситуацию и принимать все необходимые меры для защиты населения.

российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой