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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 119334 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 116144 просмотра

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Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
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Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107572 просмотра

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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Киев  •  УНН

 • 11139 просмотра

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Украинские военные зафиксировали возможную угрозу применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Населению рекомендовано срочно направляться в укрытие при сигнале тревоги.

Зафиксирован возможный ракетный удар с юго-востока. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Украинские защитники информируют о повышенной опасности из-за возможного применения баллистического вооружения с направления юго-востока. Соответствующая информация появилась в официальных каналах военных. 

Гражданам рекомендуется не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия и соблюдать правила безопасности.

Силы обороны продолжают отслеживать ситуацию и принимать все необходимые меры для защиты населения.

российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой29.02.24, 22:40 • 29499 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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