Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока
Киев • УНН
Украинские военные зафиксировали возможную угрозу применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Населению рекомендовано срочно направляться в укрытие при сигнале тревоги.
Зафиксирован возможный ракетный удар с юго-востока. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Украинские защитники информируют о повышенной опасности из-за возможного применения баллистического вооружения с направления юго-востока. Соответствующая информация появилась в официальных каналах военных.
Гражданам рекомендуется не игнорировать сигналы воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытия и соблюдать правила безопасности.
Силы обороны продолжают отслеживать ситуацию и принимать все необходимые меры для защиты населения.
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