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Повітряні Сили інформують щодо руху ворожих БпЛА

Повітряні Сили інформують щодо руху ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 27553 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про виявлення ворожих безпілотних літальних апаратів у декількох областях країни.

Ворожі БпЛА зафіксовані в кількох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!
БпЛА на Миколаївщині, курсом на захід.
"Шахеди" на Черкащині, Київщині.
Нова група Шахедів на Сумщині,Чернігівщині рухаються у західному напрямку.
Шахеди на Полтавщині, - курсом на захід

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Повітряні Сили: Зафіксована активність розвідувальних БпЛА вздовж всієї лінії фронту26.08.24, 22:50 • 26055 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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