Повітряні Сили інформують щодо руху ворожих БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України повідомили про виявлення ворожих безпілотних літальних апаратів у декількох областях країни.
Ворожі БпЛА зафіксовані в кількох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
БпЛА на Миколаївщині, курсом на захід.
"Шахеди" на Черкащині, Київщині.
Нова група Шахедів на Сумщині,Чернігівщині рухаються у західному напрямку.
Шахеди на Полтавщині, - курсом на захід
Повітряні Сили: Зафіксована активність розвідувальних БпЛА вздовж всієї лінії фронту26.08.24, 22:50 • 26055 переглядiв