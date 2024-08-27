Повітряні Сили інформують щодо руху ворожих БпЛА

Ворожі БпЛА зафіксовані в кількох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!

БпЛА на Миколаївщині, курсом на захід.

"Шахеди" на Черкащині, Київщині.

Нова група Шахедів на Сумщині,Чернігівщині рухаються у західному напрямку.

Шахеди на Полтавщині, - курсом на захід

