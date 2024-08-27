Воздушные Силы информируют о движении вражеских БпЛА
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотных летательных аппаратов в нескольких областях страны.
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Внимание!
БпЛА на Николаевщине, курсом на запад.
«Шахеды» в Черкасской и Киевской областях.
Новая группа Шахедов на Сумщине, Черниговщине движутся в западном направлении.
Шахеды на Полтавщине, - курсом на запад
Повітряні Сили: Зафіксована активність розвідувальних БпЛА вздовж всієї лінії фронту26 августа 2024, 19:50 • 19527 просмотров