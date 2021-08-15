Повінь у Туреччині: кількість загиблих зросла до 57

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість жертв сильних повеней та зсувів ґрунту вздовж узбережжя Чорного моря Туреччини зросла щонайменше до 57. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Проливні дощі, які обрушилися на чорноморські провінції Бартин, Кастамону та Синоп, спричинили повені. Турецьке агентство стихійних лих AFAD повідомило, що 48 людей загинули в Кастамону, вісім у Синопі та один у Бартіні.

За даними агентства, вісім людей залишилися в лікарнях.

Виступаючи ввечері в суботу в Кастамону, міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу сказав, що 15 із загиблих ще не ідентифіковані. Він сказав, що загалом 77 випадків зниклих безвісти залишилося у Кастамоні та Синопі, але наголосив, що це не означає, що вони загинули.

Він додав, що попередня кількість зниклих безвісти становила 143 особи, включаючи дублікати імен, а деякі з них залишилися живими. Близько 2250 людей були евакуйовані по всьому регіону на тлі повені, багато з них підняли з дахів вертольотами. Багато з них тимчасово перебувають у студентських гуртожитках.

Нагадаємо

В постраждалих регіонах обрушились будівлі, а річки розлилися. Паводки змили фундаменти багатьох багатоквартирних будинків. Потоки води розкидали десятки машин і купи сміття по вулицях, зруйнували мости і відключили електрику в сотнях населених пунктів.

Менш ніж за три дні в одному із північних сіл випало близько 45 см дощу. 

Раніше цього літа Туреччина зіткнулася з сильними лісовими пожежами, які активно поширювалися через спекотну, вітряну і суху погоду. Однак, станом на п'ятницю, всі осередки займання вдалося взяти під контроль.

У липні на чорноморському узбережжі Туреччини в результаті повеней і зсувів загинули шестеро людей.

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