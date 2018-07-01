Повінь на Прикарпатті підтопила 190 будинків

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КИЇВ. 1 липня. УНН. У зв'язку з випадання опадів у вигляді дощу, місцями дуже сильного, на території Івано-Франківської області підтоплено 190 житлових, адміністративних та виробничих будинків. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.

"Всього підтоплено: 190 житлових, адміністративних та виробничих будинків, 1324 присадибні ділянки, розмито на річках – 9 ділянок берегу, 5 берегоукріплень, 1 дамбу, пошкоджено 8 автомобільних мостів та 1 пішохідний, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками. Проїзд пошкодженими мостами забезпечений. Зруйновано 5 автомобільних доріг, сполучення з житловими будинками в наявності по інших вулицях даних населених пунктів, пошкоджено – 25 ділянок автодоріг", – йдеться в повідомленні.

Станом на 8:00 1 липня спостерігалися підтоплення в місті Калуш, селищі Богородчани, в Рожнятівському, Долинському та Калуському районах, а також на території Яремчанської міської ради.

До проведення робіт з відкачування води залучили 11 одиниць техніки та 48 рятувальників особового складу підрозділів У ДСНС в області. Вони відкачали 900 м куб. води.

Роботи з відкачування води тривають. Частково підтопленими залишаються окремі підвальні приміщення житлових будинків.

Нагадаємо, через падіння дерева, яке повалили сильна злива та пориви вітру, корпус Запорізької районної лікарні залишився без світла

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