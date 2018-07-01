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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Наводнение на Прикарпатье подтопило 190 домов

Наводнение на Прикарпатье подтопило 190 домов

Киев  •  УНН

 • 12949 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В связи с выпадение осадков в виде дождя, местами очень сильного, на территории Ивано-Франковской области подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

"Всего подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов, 1324 приусадебные участки, размыты на реках - 9 участков берега, 5 берегоукреплений, 1 дамба, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками. Проезд поврежденными мостами обеспечен. Разрушены 5 автомобильных дорог, сообщение с жилыми домами в наличии по другим улицам данных населенных пунктов, повреждены - 25 участков автодорог", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 1 июля наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, в Рожнятовском, Долинском и Кольском районах, а также на территории Яремчанского городского совета.

К проведению работ по откачке воды привлекли 11 единиц техники и 48 спасателей личного состава подразделений У ГСЧС в области. Они откачали 900 м куб. воды.

Работы по откачке воды продолжаются. Частично подтопленными остаются отдельные подвальные помещения жилых домов.

Напомним, из-за падения дерева, которое повалили сильный ливень и порывы ветра, корпус Запорожской районной больницы остался без света.

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