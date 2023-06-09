Розкрадання 800 тис. грн на ремонтах укриттів в Києві: підозри отримали підрядник і начальник управління РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Києві викрито та повідомлено про підозру начальнику управління Святошинської РДА та директору приватної фірми у привласненні бюджетних коштів під час ремонту укриття. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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За даними слідства, фігуранти провадження заволоділи грошима, які були призначені на проведення ремонтних робіт у одному із укриттів Святошинського району Києва.
Під час проведення огляду приміщення правоохоронці з залученням експерта-будівельника зафіксували факти неналежного виконання ремонтних робіт. Використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості.
"У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували протиправні дії вказаних посадовців, направлені на розтрату бюджетних коштів у сумі понад 800 тис. гривень", - ідеться в повідомленні.
На теперішній час фігурантам справи повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, зазначили в прокуратурі.
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