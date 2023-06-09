Хищение 800 тыс. грн на ремонтах укрытий в Киеве: подозрения получили подрядчик и начальник управления РГА

Детали

По данным следствия, фигуранты дела завладели деньгами, которые были предназначены на проведение ремонтных работ в одном из укрытий Святошинского района Киева.

Во время проведения осмотра помещения правоохранители с привлечением эксперта-строителя зафиксировали факты ненадлежащего выполнения ремонтных работ. Использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости.

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали противоправные действия указанных должностных лиц, направленные на растрату бюджетных средств в сумме более 800 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурантам дела сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, отметили в прокуратуре.

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