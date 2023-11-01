Повідомити про сумнівну закупівлю тепер можна онлайн: Одеська ОВА надала алгоритм дій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Одеська ОВА радить українцям інформувати членів робочої групи «Прозорість та підзвітність» про неналежне використання коштів органами державної влади та місцевого самоврядування. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Так, при виявленні підозрілої закупівлі потрібно заповнити форму за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-j7XCnteNga_uQ8h-Fhjck2yRu5pbbOP_DcsJm_5mugg5g/viewform
Ознайомитися з діяльністю робочої групи «Прозорість та підзвітність» можна за посиланням:
https://oda.od.gov.ua/oda/publichna-informacziya/publichni-zakupivli/
Нагадаємо
Нещодавно при Одеській ОВА за ініціативи Кіпера запрацювала робоча група «Прозорість та підзвітність».
До складу робочої групи увійшли представники обласних управлінь СБУ, прокуратури та Нацполіції. А ще – Бюро економічної безпеки і НАБУ.
Робоча група, серед іншого, здійснює контроль за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, аналізує інформацію про закупівлі тощо.