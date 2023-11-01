Сообщить о сомнительной закупке теперь можно онлайн: Одесская ОВА предоставила алгоритм действий

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 34292 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 17709 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 43216 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 142927 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 53232 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 108623 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 161656 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153284 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154429 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159898 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 64015 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 67289 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 62234 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 81030 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 23354 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 34271 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 81259 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 142894 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 245385 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 297747 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 23530 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 47771 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46664 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 59733 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80724 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Сообщить о сомнительной закупке теперь можно онлайн: Одесская ОВА предоставила алгоритм действий

Киев • УНН

 • 164246 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Одесская ОВА советует украинцам информировать членов рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» о ненадлежащем использовании средств органами государственной власти и местного самоуправления. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Сообщить о сомнительной закупке теперь можно онлайн: Одесская ОВА предоставила алгоритм действий

Детали

Так, при обнаружении подозрительной закупки нужно заполнить форму по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-j7XCnteNga_uQ8h-Fhjck2yRu5pbbOP_DcsJm_5mugg5g/viewform

Ознакомиться с деятельностью рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» можно по ссылке:

https://oda.od.gov.ua/oda/publichna-informacziya/publichni-zakupivli/

Напомним

Недавно при Одесской ОВА по инициативе Кипера заработала рабочая группа «Прозрачность и подотчетность».

В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще – Бюро экономической безопасности и НАБУ.

Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68