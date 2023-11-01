Сообщить о сомнительной закупке теперь можно онлайн: Одесская ОВА предоставила алгоритм действий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Одесская ОВА советует украинцам информировать членов рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» о ненадлежащем использовании средств органами государственной власти и местного самоуправления. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, при обнаружении подозрительной закупки нужно заполнить форму по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef-j7XCnteNga_uQ8h-Fhjck2yRu5pbbOP_DcsJm_5mugg5g/viewform
Ознакомиться с деятельностью рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» можно по ссылке:
https://oda.od.gov.ua/oda/publichna-informacziya/publichni-zakupivli/
Напомним
Недавно при Одесской ОВА по инициативе Кипера заработала рабочая группа «Прозрачность и подотчетность».
В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще – Бюро экономической безопасности и НАБУ.
Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.