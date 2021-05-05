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Повернення дощів та вітер: синоптики дали прогноз на завтра

Повернення дощів та вітер: синоптики дали прогноз на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. З завтрашнього дня в Україні повернеться дощова погода, 6 травня буде вітряно. Повітря вдень найближчими днями прогріватиметься до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні, крім південного сходу, невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами; у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями посилення вітру до 15-20 м/с; температура вночі 6-11°, вдень 16-21°, на півночі та заході країни 12-17°.

7 травня у західних, північних та центральних областях, 8 травня в Україні також очікуються короткочасні дощі, грози; температура вночі 4-10°, вдень 10-16°, у південній та східній частинах вночі 6-12°, вдень 15-22°.

Додамо, 5 травня температура води в Чорному та Азовському морях 12-17°; в Дніпрі біля Києва 12°.

Доповнення

На Київщині завтра невеликі короткочасні дощі; місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-17°.

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