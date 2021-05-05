Возвращение дождей и ветер: синоптики дали прогноз на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. С завтрашнего дня в Украине вернется дождливая погода, 6 мая будет ветрено. Воздух днем в ближайшие дни будет прогреваться до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в Украине, кроме юго-востока, небольшие и умеренные дожди, местами с грозами; в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами усиление ветра до 15-20 м/с; температура ночью 6-11°, днем 16-21°, на севере и западе страны 12-17°.
7 мая в западных, северных и центральных областях, 8 мая в Украине также ожидаются кратковременные дожди, грозы; температура ночью 4-10°, днем 10-16°, в южной и восточной частях ночью 6-12°, днем 15-22°.
Добавим, 5 мая температура воды в Черном и Азовском морях 12-17°; в Днепре возле Киева 12°.
Дополнение
В Киевской области завтра небольшие кратковременные дожди; местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-17°.