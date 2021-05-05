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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 28714 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 116131 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 171699 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 174572 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 257918 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 300024 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155100 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142630 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Возвращение дождей и ветер: синоптики дали прогноз на завтра

Возвращение дождей и ветер: синоптики дали прогноз на завтра

Киев  •  УНН

 • 30616 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. С завтрашнего дня в Украине вернется дождливая погода, 6 мая будет ветрено. Воздух днем в ближайшие дни будет прогреваться до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине, кроме юго-востока, небольшие и умеренные дожди, местами с грозами; в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях местами усиление ветра до 15-20 м/с; температура ночью 6-11°, днем 16-21°, на севере и западе страны 12-17°.

7 мая в западных, северных и центральных областях, 8 мая в Украине также ожидаются кратковременные дожди, грозы; температура ночью 4-10°, днем 10-16°, в южной и восточной частях ночью 6-12°, днем 15-22°.

Добавим, 5 мая температура воды в Черном и Азовском морях 12-17°; в Днепре возле Киева 12°.

Дополнение

В Киевской области завтра небольшие кратковременные дожди; местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-17°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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