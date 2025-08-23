Потужний вибух на заводі паливно-мастильних матеріалів у Луїзіані: оголошено евакуацію населення
Київ • УНН
На заводі Smitty's Supply у Луїзіані стався вибух із подальшою пожежею. Місцеві жителі повідомляють про маслянисті дощі та запах сажі в повітрі.
Потужний вибух із подальшою пожежею стався на заводі з виробництва паливно-мастильних матеріалів Smitty's Supply в окрузі Тангіпахоа, штат Луїзіана (США). Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.
Деталі
Влада округу оголосила евакуацію мешканців у радіусі однієї милі (понад 1,6 км - ред.). Рятувальники перекрили рух біля підприємства. За словами місцевих чиновників, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Співробітники Департаменту якості довкілля (DEQ) та Агентства з охорони довкілля відстежують та оцінюють ситуацію, водіїв просять обирати альтернативні маршрути. При цьому місцеві жителі повідомляють про маслянисті дощі, запах сажі в повітрі та смолянисті відкладення на вулицях.
Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок місцевих чиновників. Ми молимося за безпеку кожного
Довідково
Компанія Smitty's Supply виробляє та розповсюджує мастильні матеріали, включаючи моторні оливи. На заводі працює близько 400 людей.
Нагадаємо
12 серпня у США стався потужний вибух на сталеливарному заводі в штаті Пенсільванія. Загинули щонайменше двоє людей та десять отримали поранення.
