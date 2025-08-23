$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 15079 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 16597 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 14108 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 16061 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 17399 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12029 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 19820 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19523 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13388 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14273 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Потужний вибух на заводі паливно-мастильних матеріалів у Луїзіані: оголошено евакуацію населення

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На заводі Smitty's Supply у Луїзіані стався вибух із подальшою пожежею. Місцеві жителі повідомляють про маслянисті дощі та запах сажі в повітрі.

Потужний вибух на заводі паливно-мастильних матеріалів у Луїзіані: оголошено евакуацію населення

Потужний вибух із подальшою пожежею стався на заводі з виробництва паливно-мастильних матеріалів Smitty's Supply в окрузі Тангіпахоа, штат Луїзіана (США). Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.

Деталі

Влада округу оголосила евакуацію мешканців у радіусі однієї милі (понад 1,6 км - ред.). Рятувальники перекрили рух біля підприємства. За словами місцевих чиновників, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Співробітники Департаменту якості довкілля (DEQ) та Агентства з охорони довкілля відстежують та оцінюють ситуацію, водіїв просять обирати альтернативні маршрути. При цьому місцеві жителі повідомляють про маслянисті дощі, запах сажі в повітрі та смолянисті відкладення на вулицях.

Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок місцевих чиновників. Ми молимося за безпеку кожного

– зазначив губернатор Луїзіани Джефф Лендрі.

Довідково

Компанія Smitty's Supply виробляє та розповсюджує мастильні матеріали, включаючи моторні оливи. На заводі працює близько 400 людей.

Нагадаємо

12 серпня у США стався потужний вибух на сталеливарному заводі в штаті Пенсільванія. Загинули щонайменше двоє людей та десять отримали поранення.

Вибух стався на заводі вибухівки в Бразилії: дев'ять загиблих13.08.25, 08:24 • 3391 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Луїзіана
Сполучені Штати Америки