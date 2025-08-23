Мощный взрыв на заводе горюче-смазочных материалов в Луизиане: объявлена эвакуация населения

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 15477 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 17295 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 14538 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 16516 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17775 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12151 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 20042 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19619 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13460 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14350 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
95%
743мм
Популярные новости
Трамп оценил шансы на сотрудничество Зеленского и путина22 августа, 15:30 • 4802 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 13318 просмотра
Войска рф ударили по частному сектору в Краматорске: трое раненых22 августа, 16:03 • 3064 просмотра
Трамп считает, что Украине придется согласиться на сделку преимущественно на условиях россии, чтобы остановить войну - Politico22 августа, 16:18 • 4056 просмотра
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита20:36 • 3572 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 13341 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 15477 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 16516 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 17775 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 20042 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Краматорск
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 14538 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 11679 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 14176 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 17304 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 25239 просмотра
Актуальное
Футбол
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Нефть
Крылатая ракета

Мощный взрыв на заводе горюче-смазочных материалов в Луизиане: объявлена эвакуация населения

Киев • УНН

 • 286 просмотра

На заводе Smitty's Supply в Луизиане произошел взрыв с последующим пожаром. Местные жители сообщают о маслянистых дождях и запахе сажи в воздухе.

Мощный взрыв на заводе горюче-смазочных материалов в Луизиане: объявлена эвакуация населения

Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на заводе по производству горюче-смазочных материалов Smitty's Supply в округе Тангипахоа, штат Луизиана (США). Об этом сообщает ABC News, информирует УНН.

Детали

Власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили (более 1,6 км - ред.). Спасатели перекрыли движение возле предприятия. По словам местных чиновников, пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудники Департамента качества окружающей среды (DEQ) и Агентства по охране окружающей среды отслеживают и оценивают ситуацию, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. При этом местные жители сообщают о маслянистых дождях, запахе сажи в воздухе и смолистых отложениях на улицах.

Мы внимательно следим за этой ситуацией. Пожалуйста, следуйте указаниям местных чиновников. Мы молимся за безопасность каждого

– отметил губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Справка

Компания Smitty's Supply производит и распространяет смазочные материалы, включая моторные масла. На заводе работает около 400 человек.

Напомним

12 августа в США произошел мощный взрыв на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания. Погибли по меньшей мере два человека и десять получили ранения.

Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Бразилии: девять погибших13.08.25, 08:24 • 3391 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Луизиана
Соединённые Штаты