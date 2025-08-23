Мощный взрыв на заводе горюче-смазочных материалов в Луизиане: объявлена эвакуация населения
Киев • УНН
На заводе Smitty's Supply в Луизиане произошел взрыв с последующим пожаром. Местные жители сообщают о маслянистых дождях и запахе сажи в воздухе.
Мощный взрыв с последующим пожаром произошел на заводе по производству горюче-смазочных материалов Smitty's Supply в округе Тангипахоа, штат Луизиана (США). Об этом сообщает ABC News, информирует УНН.
Детали
Власти округа объявили эвакуацию жителей в радиусе одной мили (более 1,6 км - ред.). Спасатели перекрыли движение возле предприятия. По словам местных чиновников, пострадавших в результате инцидента нет.
Сотрудники Департамента качества окружающей среды (DEQ) и Агентства по охране окружающей среды отслеживают и оценивают ситуацию, водителей просят выбирать альтернативные маршруты. При этом местные жители сообщают о маслянистых дождях, запахе сажи в воздухе и смолистых отложениях на улицах.
Мы внимательно следим за этой ситуацией. Пожалуйста, следуйте указаниям местных чиновников. Мы молимся за безопасность каждого
Справка
Компания Smitty's Supply производит и распространяет смазочные материалы, включая моторные масла. На заводе работает около 400 человек.
Напомним
12 августа в США произошел мощный взрыв на сталелитейном заводе в штате Пенсильвания. Погибли по меньшей мере два человека и десять получили ранения.
Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Бразилии: девять погибших13.08.25, 08:24 • 3391 просмотр