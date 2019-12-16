Потужний землетрус на Філіппінах: кількість загиблих зросла до 4 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Потужний землетрус, що нещодавно стався на півдні Філіппін, забрав життя чотирьох людей. Про це повідомляє УНН спираючись на дані DW та Xinhuanet.
“За даними уряду провінції Південний Давао, яка найбільше постраждала від землетрусу, чотири особи загинули, ще десятки дістали поранення. Місцеві профільні відомства зараз ведуть всебічні пошуково-рятувальні роботи”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в провінції Південний Давао оголосила про скасування занять у школах 16 грудня.
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Раніше УНН повідомляв про одного загиблого.
Потужні підземні поштовхи сколихнули в неділю, 15 грудня, філіппінський острів Мінданао. За даними місцевих сейсмологів, сила поштовхів сягала 6,9 бала за шкалою Ріхтера, натомість геологічна служба США наводить дещо іншу цифру — 6,8 бала.
В одному з міст землетрус зруйнував триповерхову будівлю, де розташовувався продовольчий магазин. Скільки саме людей опинилося під уламками споруди, невідомо.
Острови Філіппінського архіпелагу розташовані в одній з найбільш сейсмічно активних зон світу. Впродовж минулих тижнів на Мінданао сталася низка потужних землетрусів, унаслідок чого загинуло 28 осіб, ще 600 людей отримали тілесні ушкодження, повідомили місцеві рятувальники.