На Філіппінах внаслідок потужного землетрусу загинула дитина, є поранені

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У неділю, 15 грудня, неподалік від філіппінського міста Давао стався сильний землетрус магнітудою 6,8, в результаті якого загинула дитина, були пошкоджені будівлі та кілька людей поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.