На Філіппінах внаслідок потужного землетрусу загинула дитина, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У неділю, 15 грудня, неподалік від філіппінського міста Давао стався сильний землетрус магнітудою 6,8, в результаті якого загинула дитина, були пошкоджені будівлі та кілька людей поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Члени рятувальної команди шукають жертв під заваленою будівлею на ринку в Пададе.
Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що, згідно з наявними даними, загрози цунамі від землетрусу не було.
"Вінсент Фернандес, мер міста Матанао в провінції Давао-дель-Сур, повідомив, що недалеко від епіцентру шестирічна дівчинка померла після того, як на неї обрушилася стіна", - пише видання.
Фернандес сказав, що поки неясно, якої шкоди завдав землетрус, але влада потребує у їжі, води, брезенті і ковдрах, щоб допомогти жителям.
Ентоні Аллада, співробітник громадської інформації сусіднього міста Магсайсай, сказав, що 14 осіб отримали поранення, але ніхто серйозно не травмований. За його словами, дороги та будівлі, в тому числі офіс місцевого уряду, були пошкоджені, а в місті було відсутнє електрика.
Нагадаємо, у жовтні та листопаді 2019 року на Філіппінах неодноразово ставалися потужні землетруси.