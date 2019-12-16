Десятки шкіл зачинили через смог у Тегерані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Сильний смог призвів до закриття десятків шкіл у столиці Ірану Тегерані. Рішення 14 грудня оголосив заступник губернатора Мохаммад Тагізаде після засідання комітету з надзвичайних ситуацій у справі про забруднення повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Школи не працюватимуть 16 грудня, також призупиняють спортивні заняття на вулиці.
Міські чиновники оголосили про нові обмеження дорожнього руху, великим вантажним автомобілям заборонили в’їзд у Тегеран.
Тегеран є одним із найзабрудненіших міст світу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На моніторинг якості повітря у Києві виділили 40 млн грн
У звіті Світового банку минулого року було встановлено, що до забруднення повітря Тегерану призводять переважно великі транспортні засоби, мотоцикли, нафтопереробні підприємства й електростанції.
Розташування Тегерану також погіршує ситуацію, особливо взимку, коли через холод і відсутність вітру забруднене повітря накопичується над містом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Токсичний смог огорнув індійську столицю Нью-Делі