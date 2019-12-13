На моніторинг якості повітря у Києві виділили 40 млн грн

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Київська міська рада погодила виділення в бюджеті коштів на систему моніторингу якості повітря у столиці. Розмір бюджетних вкладень становитиме 40 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.