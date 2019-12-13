На моніторинг якості повітря у Києві виділили 40 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Київська міська рада погодила виділення в бюджеті коштів на систему моніторингу якості повітря у столиці. Розмір бюджетних вкладень становитиме 40 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат Київради та голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, передає УНН.
"Ми стали на крок ближчими до виконання Директиви ЄС про якість атмосферного повітря, а отже киянам у столиці дихатиметься легше! Київрада погодила виділення в бюджеті коштів на систему моніторингу якості повітря у столиці. Розмір бюджетних вкладень становитиме 40 мільйонів гривень", - написав Яловий.
Так, це дозволить здійснювати контроль екологічного стану міста, попереджати та прогнозувати виникнення надзвичайних ситуацій, приміром таких, коли цієї осені місто було вкрите смогом і туманом.
За словами депутата, місто має придбати прилади, які будуть вимірювати різні показники з високою точністю. Далі ж у КМДА повинен з'явиться спеціалізований орган для управління якістю повітря, а також комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління його якістю.
Нагадаємо, у серпні в Україні стартувала реформа моніторингу та управління якістю повітря.
З початку осені в режимі онлайн можна дізнатися про те, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Києва, як коливається кількість шкідливих речовин у залежності від напрямку вітру та погодних умов.
Пізніше у МОЗ повідомили, що ситуація зі станом атмосферного повітря "залишається у своїх звичних параметрах".