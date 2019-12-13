На мониторинг качества воздуха в Киеве выделили 40 млн грн

"Мы стали на шаг ближе к выполнению Директивы ЕС о качестве атмосферного воздуха, а следовательно киевлянам в столице будет дышать легче! Киевсовет согласовал выделение в бюджете средств на систему мониторинга качества воздуха в столице. Размер бюджетных вложений составит 40 млн гривен", - написал Яловой.

Так, это позволит осуществлять контроль экологического состояния города, предупреждать и прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, например таких, когда этой осенью город было покрыто смогом и туманом.

По словам депутата, город должен приобрести приборы, которые будут измерять различные показатели с высокой точностью. Далее же в КГГА должен появится специализированный орган для управления качеством воздуха, а также комиссия по вопросам осуществления государственного мониторинга в области охраны атмосферного воздуха и управления его качеством.

Напомним, в августе в Украине стартовала реформа мониторинга и управления качеством воздуха.

С начала осени в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязненный воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий.

Позже в Минздраве сообщили, что ситуация с состоянием атмосферного воздуха "остается в своих привычных параметрах".