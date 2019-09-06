Кличко: у Києві можна онлайн дізнатися про рівень забрудненості повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Тепер в режимі онлайн можна дізнатися про те, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Києва, як коливається кількість шкідливих речовин у залежності від напрямку вітру та погодних умов. Усе це можна відстежувати за допомогою платформи моніторингу якості повітря. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та опублікував відео, що демонструє, як працює ця система, передає УНН.
"Нещодавно фахівці Kyiv Smart City запустили платформу моніторингу якості повітря в столиці. Цей сервіс доступний на порталі https://air.kyivsmartcity.com/. Інформація про якість повітря показана на інтерактивній мапі і постійно оновлюється", - написав мер столиці.
За його словами, фахівці моніторять ситуацію і фіксують дані на 10 локаціях у всіх районах столиці, у майбутньому мережу незалежних вимірювальних станцій розширять.
"Забір повітря здійснюється щоденно. Аналізують його за 8 показниками: формальдегід (CH₂O), діоксид азоту (NO₂), чадний газ (CO), кисень (O₂), вуглекислий газ (CO₂), температура повітря, вологість, атмосферний тиск. Цим сервісом також можуть користуватися контролюючі органи, що опікуються екологічною ситуацією у місті", - зазначив Кличко.