Кличко: у Києві можна онлайн дізнатися про рівень забрудненості повітря

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Тепер в режимі онлайн можна дізнатися про те, наскільки забруднене повітря в тому чи іншому районі Києва, як коливається кількість шкідливих речовин у залежності від напрямку вітру та погодних умов. Усе це можна відстежувати за допомогою платформи моніторингу якості повітря. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та опублікував відео, що демонструє, як працює ця система, передає УНН.