Кличко: в Киеве можно онлайн узнать об уровне загрязненности воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Теперь в режиме онлайн можно узнать о том, насколько загрязненный воздух в том или ином районе Киева, как колеблется количество вредных веществ в зависимости от направления ветра и погодных условий. Все это можно отслеживать с помощью платформы мониторинга качества воздуха. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал видео, демонстрирующее, как работает эта система, передает УНН.
"Недавно специалисты Kyiv Smart City запустили платформу мониторинга качества воздуха в столице. Этот сервис доступен на портале https://air.kyivsmartcity.com/. Информация о качестве воздуха показана на интерактивной карте и постоянно обновляется", - написал мэр столицы.
По его словам, специалисты мониторят ситуацию и фиксируют данные на 10 локациях во всех районах столицы, в будущем сеть независимых измерительных станций расширят.
"Забор воздуха осуществляется ежедневно. Анализируют его по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура воздуха, влажность, атмосферное давление. Этим сервисом также могут пользоваться контролирующие органы, которые занимаются экологической ситуацией в городе", - отметил Кличко.