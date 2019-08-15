В Україні стартувала реформа моніторингу та управління якістю повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Уряд ухвалив новий порядок здійснення державного моніторингу повітря. Його було розроблено Мінприроди у рамках виконання Україною зобов’язань в екологічній частині Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомили УНН у Мінприроди.
Йдеться про імплементацію вимог Директиви № 2008/50/ЄС та Директиви № 2004/107/ЄC, які визначають вимоги до моніторингу атмосферного повітря та його якості.
Зокрема рішенням Уряду повністю переглянута стара система моніторингу, змінено підхід до формування мережі спостережень та оцінювання якості атмосферного повітря, чітко визначені функції суб’єктів моніторингу, переглянуті обов’язкові для моніторингу показники та режими, впроваджено механізм обов’язкового регулярного інформування та розробки коротко- та довгострокових планів дій.
Нагадаємо, де в Києві повітря чистіше.