В Украине стартовала реформа мониторинга и управления качеством воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Правительство приняло новый порядок осуществления государственного мониторинга воздуха. Он был разработан Минприроды в рамках выполнения Украиной обязательств в экологической части Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом сообщили УНН в Минприроды.
Речь идет об имплементации требований Директивы № 2008/50/ЕС и Директивы № 2004/107/ЕС, которые определяют требования к мониторингу атмосферного воздуха и его качества.
В частности решением правительства полностью пересмотрена старая система мониторинга, изменен подход к формированию сети наблюдений и оценки качества атмосферного воздуха, четко определенные функции субъектов мониторинга, пересмотрены обязательные для мониторинга показатели и режимы, внедрен механизм обязательного регулярного информирования и разработки кратко- и долгосрочных планов действий.
Напомним, где в Киеве воздух чище.