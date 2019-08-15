В Украине стартовала реформа мониторинга и управления качеством воздуха

Речь идет об имплементации требований Директивы № 2008/50/ЕС и Директивы № 2004/107/ЕС, которые определяют требования к мониторингу атмосферного воздуха и его качества.

В частности решением правительства полностью пересмотрена старая система мониторинга, изменен подход к формированию сети наблюдений и оценки качества атмосферного воздуха, четко определенные функции субъектов мониторинга, пересмотрены обязательные для мониторинга показатели и режимы, внедрен механизм обязательного регулярного информирования и разработки кратко- и долгосрочных планов действий.

Напомним, где в Киеве воздух чище.