Біля узбережжя Філіппін стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 зафіксовано в неділю біля узбережжя Філіппін. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За даними центра, осередок залягав на глибині близько 80 км. Епіцентр знаходився в 59 км на північний захід від міста Давао (населення понад 1,2 млн осіб), розташованого на острові Мінданао.
Інформації про можливих постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, ЄС проведе конференцію донорів для допомоги Албанії, яка постраждала від землетрусу.