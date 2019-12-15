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Біля узбережжя Філіппін стався потужний землетрус

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 зафіксовано в неділю біля узбережжя Філіппін. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

За даними центра, осередок залягав на глибині близько 80 км. Епіцентр знаходився в 59 км на північний захід від міста Давао (населення понад 1,2 млн осіб), розташованого на острові Мінданао.

Інформації про можливих постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, ЄС проведе конференцію донорів для допомоги Албанії, яка постраждала від землетрусу.

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