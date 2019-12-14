ЄС проведе конференцію донорів для допомоги Албанії, яка постраждала від землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейський союз у січні в Албанії проведе конференцію донорів, щоб допомогти у відновленні цієї балканської країни, що постраждала в листопаді від землетрусу. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейєн 14 грудня заявила про намір Брюсселя долучитися до “тривалого періоду відновлення” Албанії.
Землетрус в Албанії магнітудою 6,4 наприкінці листопада забрав життя 51 людини, понад 13 тисяч людей залишились без домівок, пошкоджень зазнали понад 14 тисяч будинків.
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Албанія попросила про міжнародну фінансову допомогу для відновлення. Уряд на роботи з відбудови виділив близько 117 мільйонів доларів.
14 грудня у постраждалому від землетрусу албанському місті Дуррес були затримані дев’ять осіб за підозрою в незаконному будівництві та зловживанні службовим становищем. За даними прокуратури, через незаконно зведені будинки, які обрушилися, загинули 23 людини.