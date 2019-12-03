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Під час землетрусу в Албанії хлопчик вистрибнув з п'ятого поверху і врятувався

Під час землетрусу в Албанії хлопчик вистрибнув з п'ятого поверху і врятувався

Київ • УНН

 • 11505 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Албанії десятирічний хлопчик, щоб врятуватись під час землетрусу, вистрибнув з п’ятого поверху зруйнованого будинку і вижив. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Koha.

"Чудеса існують, і Алесіо Каконі є найяскравішим свідченням цього. 10-річний хлопчик стрибнув з 5-го поверху будинку, щоб врятуватися від землетрусу і, на щастя, він зараз здоровий", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що землетрус забрав життя батька та сестри хлопчика, а мати потрапила до лікарні.

"Через землетрус, що вразив Албанію тиждень тому, будинок, де жив Алесіо зі своєю родиною, зруйнувався", - сказано у повідомленні.

Вказано, що прем’єр-міністр Албанії Еді Рама відвідав хлопчика у лікарні і запропонував йому притулок у себе вдома.

Нагадаємо, через землетрус в Албанії загинуло 50 людей.

Рятувальні операції після землетрусу були завершені 1 грудня.

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