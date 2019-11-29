Землетрус в Албанії: загинуло 50 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Після закінчення рятувальних операцій в Албанії, кількість жертв землетрусу зросла до 50. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Koha.
"Закінчили рятувальні операції. Останні два тіла були знайдені в Дюрресі. Таким чином, кількість жертв зросла до 50", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 24 загиблих знайшли в Дурресі, 24 – в Тумані та два – у окрузі Курбін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 48 жертв землетрусу в Албанії.
Як повідомляв УНН, стихійне лихо сталося 26 листопада.