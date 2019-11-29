Землетрясение в Албании: погибли 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. После окончания спасательных операций в Албании, число жертв землетрясения возросло до 50. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.
"Закончили спасательные операции. Последние два тела были найдены в Дюрреси. Таким образом, число жертв возросло до 50", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 погибших нашли в Дурресе, 24 - в Тумане и два - в округе Курбин.
Напомним, ранее сообщалось о 48 жертвах землетрясения в Албании.
Как сообщал УНН, стихийное бедствие произошло 26 ноября.