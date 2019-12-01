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В Албанії завершили рятувально-пошукову операцію після землетрусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Албанії завершили пошуково-рятувальну операцію після серії землетрусів, жертвами якої стали50 людей, заявив прем’єр-міністр країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, рятувальники вважають, що більше тіл під завалами не лишилось.

За даними влади, внаслідок стихії поранено близько 2000 людей, одна жінка перебуває у комі. Землетрус зруйнував близько 1465 будинків у столиці Албанії Тирані. Понад 4000 жителів лишилися без даху над головою.

Нагадаємо, наймасштабніший в історії Албанії землетрус магнітудою 6,4 стався в ніч на 26 листопада, ще один – 28 листопада.

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