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Потрібно змінювати не міністрів, а напрямок роботи всього уряду – Івченко

Київ • УНН

 • 11905 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Народний депутат і посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку Вадим Івченко вважає, що наразі в тій ситуації, в якій опинилась Україна, точкова заміна міністрів нічого не вирішує. Необхідно змінювати курс держави шляхом зміни всього уряду. Таку думку він висловив у ефірі телеканалу "Рада", повідомляє УНН.

Потрібно змінювати не міністрів, а напрямок роботи всього уряду – Івченко

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Цитата:

"Проблема не в посадах, а в зміні соціально-економічного курсу країни. Якщо більшість людей бачить, що країна неправильно рухається – потрібно змінювати не міністра, потрібно змінювати напрямок роботи уряду. (…) Має бути команда, і якщо громадяни не довіряють цій команді – її треба прибрати, поставити іншу команду, і щоб в одному руслі рухалися всі міністри та втілювали програму, яку вони до цього мають представити в парламенті", - впевнений Вадим Івченко.

Деталі

Щобільше, нардеп Івченко переконаний, що заміна трьох міністрів нічого не змінить у країні.

"Сьогодні пропонуються пропозиції по зміні міністрів, але ситуація в країні не зміниться. Проте це відповідальність "слуг народу" і тих людей, які їх призначають. Ми, "Батьківщина", не голосували та не будемо голосувати за запропоновані кадрові призначення", - заявив парламентар.

Контекст

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. 

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. 

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