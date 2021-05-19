Потрібно змінювати не міністрів, а напрямок роботи всього уряду – Івченко

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Цитата:

"Проблема не в посадах, а в зміні соціально-економічного курсу країни. Якщо більшість людей бачить, що країна неправильно рухається – потрібно змінювати не міністра, потрібно змінювати напрямок роботи уряду. (…) Має бути команда, і якщо громадяни не довіряють цій команді – її треба прибрати, поставити іншу команду, і щоб в одному руслі рухалися всі міністри та втілювали програму, яку вони до цього мають представити в парламенті", - впевнений Вадим Івченко.

Деталі

Щобільше, нардеп Івченко переконаний, що заміна трьох міністрів нічого не змінить у країні.

"Сьогодні пропонуються пропозиції по зміні міністрів, але ситуація в країні не зміниться. Проте це відповідальність "слуг народу" і тих людей, які їх призначають. Ми, "Батьківщина", не голосували та не будемо голосувати за запропоновані кадрові призначення", - заявив парламентар.

Контекст

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.