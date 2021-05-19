Цинізму влади немає меж - нардеп розкритикував Раду за байдужість до проблем українців

Цитата:

“Цинізму деяких дій влади сьогодні немає меж. (...) Сьогодні у парламенту є можливості зменшити тарифи: ми можемо сьогодні прийняттям закону про те, що газ власного видобутку має іти на потреби домогосподарств і фізичних осіб, частково вирішити питання завищених тарифів на газ. Сьогодні важливо стратегічно підійти до відкриття ринку землі, щоб не страждало українське село, українські фермери, український товаровиробник. (...) Я вже не кажу про обіцяні закони зі створення фонду розвитку сільських територій, про підтримку фермерства, як ми пропонували — прямими грошима, щоб зареєстровані фермери могли бути учасниками обігу землі”, — заявив Івченко.

Деталі

Народний депутат впевнений, що закон про народовладдя допоможе зрозуміти проблеми, які сьогодні турбують українське суспільство, та закликав приєднуватися до організації референдуму щодо відкриття ринку землі за ініціативи фракції “Батьківщини”.

“Для чого тоді ми обманюємо громадян України, вводимо їх в оману, що ми будемо з ними радитися, коли ми не хочемо, щоб пряме народовладдя було в Україні. І це робить влада. "Батьківщина" в суботу допомагає зібратися великій кількості людей — 10 тисячам, які стануть учасниками ініціативної групи. Приєднуйтеся, ми будемо добиватися референдуму по ринку землі”, — закликав Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.