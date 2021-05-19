Цинизму власти нет границ - нардеп раскритиковал Раду за равнодушие к проблемам украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко раскритиковал Верховную Раду за равнодушие к нуждам граждан Украины и пренебрежение голосованием за законопроекты, которые облегчат жизнь украинцев. Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной Раде Украины, сообщает корреспондент УНН.
Цитата:
"Цинизму некоторых действий власти сегодня нет предела. (...) Сегодня у парламента есть возможности уменьшить тарифы: мы можем сегодня принятием закона о том, что газ собственной добычи должен идти на нужды домохозяйств и физических лиц, частично решить вопрос завышенных тарифов на газ. Сегодня важно стратегически подойти к открытию рынка земли, чтобы не страдало украинское село, украинские фермеры, украинский товаропроизводитель. (...) Я уже не говорю об обещанных законах по созданию фонда развития сельских территорий, о поддержке фермерства, как мы предлагали - прямыми деньгами, чтобы зарегистрированные фермеры могли быть участниками оборота земли", - заявил Ивченко.
Детали
Народный депутат уверен, что закон о народовластии поможет понять проблемы, которые сегодня беспокоят украинское общество, и призвал присоединяться к организации референдума об открытии рынка земли по инициативе фракции "Батькивщины".
"Для чего тогда обманываем граждан Украины, вводим их в заблуждение, что мы будем с ними советоваться, когда мы не хотим, чтобы прямое народовластие было в Украине. И это делает власть. "Батькивщина" в субботу помогает собраться большому количеству людей - 10 тысячам, которые станут участниками инициативной группы. Присоединяйтесь, мы будем добиваться референдума по рынку земли", - призвал Вадим Ивченко.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и Фонда ООН по Глобального Устойчивому Развитию. Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространения европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к "Европейскому Шелковому пути".