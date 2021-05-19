Нужно менять не министров, а направление работы всего правительства - Ивченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Народный депутат и посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию Вадим Ивченко считает, что сейчас в той ситуации, в которой оказалась Украина, точечная замена министров ничего не решает. Необходимо менять курс государства путем изменения всего правительства. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Рада", сообщает УНН.
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Цитата:
"Проблема не в должностях, а в изменении социально-экономического курса страны. Если большинство людей видит, что страна неправильно двигается - нужно менять не министра, нужно менять направление работы правительства. (...) Должна быть команда, и если граждане не доверяют этой команде - ее надо убрать, поставить другую команду, и чтобы в одном русле двигались все министры и воплощали программу, которую они до этого должны представить в парламенте", - уверен Вадим Ивченко.
Детали
Более того, нардеп Ивченко убежден, что замена трех министров ничего не изменит в стране.
"Сегодня предлагаются предложения по смене министров, но ситуация в стране не изменится. Однако это ответственность "слуг народа" и тех людей, которые их назначают. Мы, "Батькивщина", не голосовали и не будем голосовать за предложенные кадровые назначения", - заявил парламентарий.
Контекст
На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.