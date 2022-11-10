Потік туристів, які їдуть на відпочинок за кордон, стабільно тримається на рівні 10-15% від довоєнного - експерт

Експерт зазначає, що після паузи на початку повномасштабної війни ситуація на ринку туризму значно покращилася.

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“Якщо після початку війни цього не було, то після певної паузи на початку літа попит з'явився. Він не великий. Ми оцінюємо його на рівні 10-15% від обсягу минулого року. Але слід зазначити, що минулий рік для України був рекордним. Зрозуміло, що є складнощі та обмеження. Але, проте, 10-15% туристів стабільно їздять”, – зазначає експерт.

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За його словами, подорожчання послуг на ринку туризму наразі не спостерігається, попри економічні зміни у країні. Зокрема, на це також впливають обмеження маршрутів, оскільки більшість туристів користуються послугами автобусних міжнародних компаній.

Понад те, Рудич зазначає, що ціна туристичних пакетів знизилася, оскільки автобусні сполучення дешевші за авіаперельоти.

“Цінова політика нині десь знизилася, бо це трохи різний продукт. Одна річ, коли людина летить із Борисполя. А інша річ, коли ти їдеш автобусом до тієї ж Туреччини 36 годин. Це буде дешевше, тому що це автобусне сполучення. Часто турагентства пропонують українцям перевезення польських операторів. Відповідно, потрібно враховувати дорогу до аеропорту. Ціни не були тим фактором, який стримував попит”, – вважає експерт.

Щодо найбільш популярних країн для відпустки, Рудич зазначає, що список пріоритетів не змінився. Серед найпопулярніших залишаються Туреччина, Болгарія, Чорногорія.

“Це кінцеві країни. Просто змінився маршрут та спосіб, як дістатися. Зрозуміло, що відсутність авіаперельотів та відсутність маршруту різко знижує попит”, – додав він.

На думку президента асоціації турагентств, причиною виїзду за кордон цього сезону стане відсутність електроенергії в Україні та загроза блекауту.

Водночас, у коментарі УНН речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що наразі на кордоні не фіксують масових виїздів. Щоденний пасажиропотік залишається на рівні 80-90 тисяч в обидва боки.

“Пасажиропотік після масових обстрілів та проблем з електроенергією не збільшився. Середня кількість людей, які перетинають кордон у дві сторони на добу, – 80-90 тисяч. Але якщо брати у відсотковому співвідношенні – то це 50/50. Тобто, ми не бачимо ні збільшення руху на виїзд, ні збільшення руху на в'їзд”, – зазначив Демченко.

Як вважає Рудич, на власне Новий рік не слід очікувати сплеску масових виїздів за кордон. Але він може виникнути згодом, і на це вплинуть економічні складові, а також психологічний стан українців.

“Тут є інші чинники, які значно впливають. Я не думаю, що в сам Новий рік буде шалений сплеск. Хоча все може бути. Ми маємо інші фактори – відсутність електроенергії може більше підштовхнути виїхати на кілька тижнів і перечекати цей час там. Тут дуже багато чинників, які впливають: психологічний стан, економічні складові. А також організаційні складові у тому чи іншому місті України. Це може навіть залежати і від регіону країни, тому що зараз західні регіони країни, які межують з Польщею, їм простіше з логістикою, ніж тим, хто в Києві та в центральній Україні”, – вважає він.

Додамо

Як писав УНН, через повномасштабне вторгнення росії в Україну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися на 18%.