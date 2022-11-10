Поток едущих на отдых за границу туристов стабильно держится на уровне 10-15% от довоенного - эксперт

Эксперт отмечает, что, после паузы в начале полномасштабной войны, ситуация на рынке туризма значительно улучшилась.

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“Если после начала войны этого не было, то после определенной паузы, в начале лета спрос появился. Он небольшой. Мы его оцениваем на уровне 10-15% от объема прошлого года. Но надо отметить, что прошлый год для Украины был рекордным. Понятно, что есть сложности и ограничения. Но, тем не менее, 10-15% туристов стабильно ездят”, – отмечает эксперт.

Детали

По его словам, подорожание услуг на рынке туризма на данный момент не наблюдается, несмотря на экономические изменения в стране. В частности, на это также влияют ограничения по маршрутам, так как большинство туристов пользуются услугами автобусных международных компаний.

Более того, Рудич отмечает, что цена туристических пакетов снизилась, поскольку автобусные сообщения дешевле, чем авиаперелеты.

“Ценовая политика сейчас где-то снизилась, потому что это немного разный продукт. Одно дело, когда человек летит с Борисполя. А другое дело, когда ты едешь на автобусе в ту же Турцию 36 часов. Это будет дешевле, потому что это автобусное сообщение. Часто турагентства предлагают украинцам перевозки польских операторов. Соответственно, нужно учитывать дорогу до аэропорта. Цены не являлись тем фактором, который сдерживал спрос”, – считает эксперт.

Касаемо наиболее популярных стран для отпуска, Рудич отмечает, что список приоритетов не изменился. Среди наиболее популярных остаются Турция, Болгария, Черногория.

“Это конечные страны. Просто изменился маршрут и способ, как добраться. Понятно, что отсутствие авиаперелетов и отсутствие маршрута резко снижает спрос”, – добавил он.

По мнению президента ассоциации турагентств, причиной выезда за границу в этом сезоне станет отсутствие электроэнергии в Украине и угроза блэкаута.

В то же время, в комментарии УНН спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что на данный момент на границе не фиксируют массовых выездов. Ежедневный пассажиропоток остается на уровне 80-90 тысяч в обе стороны.

“Пассажиропоток после массовых обстрелов и проблем с электроэнергией не увеличился. Среднее количество людей, которые пересекают границу в две стороны в сутки, – 80-90 тысяч. Но если брать в процентном соотношении – то это 50/50. То есть, мы не видим ни увеличения движения на выезд, ни увеличения движения на въезд”, – отметил Демченко.

Как считает Рудич, на сам Новый год не следует ожидать всплеска массовых выездов за границу. Но он может возникнуть позднее, и на это повлияют экономические составляющие, а также психологическое состояние украинцев.

“Тут есть другие факторы, которые более значительно влияют. Я не думаю, что в сам Новый год будет сумасшедший всплеск. Хотя, все может быть. У нас есть другие факторы – отсутствие электроэнергии может больше подтолкнуть выехать на несколько недель и переждать это время там. Тут слишком много факторов, которые влияют: психологическое состояние, экономические составляющие. А также организационные составляющие в том или ином городе Украины. Это может даже зависеть и от региона страны, потому что сейчас западные регионы страны, которые граничат с Польшей, – им проще с логистикой, чем тем, кто в Киеве и в центральной Украине”, – считает он.

Добавим

Как писал УНН, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились на 18%.