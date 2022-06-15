Из-за войны в Украине поступления в госбюджет от туристической отрасли снизились на 18%

Детали

“Поскольку в Украине в принципе февраль и март — всегда период низкого сезона, то и потери пока имеем не значительные. Ведь сезон у нас начинался, фактически, с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре обычно стартовал деловой сезон. Таким образом мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь”, — указала глава ДАРТ Марьяна Олескив.

Сообщается, что за первые 4 месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Так, общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилось на 10%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических — на 7%.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые четыре месяца текущего года уплачена отелями и санаториями — почти 370 млн грн. Но она все же меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Зафиксирован спад на 58% от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха, уплачено — 57 млн грн налога против 137 млн ​​грн за аналогичный период 2021 года.

Зафиксирован значительный прирост дохода от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет на 85% средств больше, чем в прошлом году. Аналитики связывают это с тем, что в этот отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники. Незначительный рост налогов — на 5 % — также продемонстрировали туроператоры и владельцы частных усадеб, которые в совокупности уплатили в госбюджет почти 100 млн грн.

Наибольший размер уплаченного налога за первые четыре месяца 2022 года продемонстрировали город Киев и 9 областей Украины — Ивано-Франковская, Львовская Киевская, Одесская, Днепропетровская, Закарпатская, Харьковская, Запорожская и Полтавская области. Правда, если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях все же произошел спад. Больше всего по налогам потеряли Одесская (84%) и Ивано-Франковская (58%) области. Рост продемонстрировали Львовская (47%), Закарпатская (30%), Полтавская (24%) и Киевская (10%) области.

Дополнение

Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке.