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Через війну в Україні надходження до держбюджету від туристичної галузі знизились на 18%

Через війну в Україні надходження до держбюджету від туристичної галузі знизились на 18%

Київ • УНН

 • 156994 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Через повномасштабне вторгнення росії в Україну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротились на 18%. Про це інформує Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ), передає УНН.

Деталі

“Оскільки в Україні в принципі лютий і березень — завжди період низького сезону, то і втрати поки маємо не значні. Адже сезон у нас починався фактично з травня-червня, піку досягав у липні-серпні, у вересні-жовтні зазвичай стартував діловий сезон. Таким чином ми зараз лише входимо у період найбільших економічних втрат”, — зазначила очільниця ДАРТ Мар’яна Олесків.

Повідомляється, що за перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Так, загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних — на 7%.

Найбільша частка надходжень до держбюджету за перші чотири місяці поточного року сплачена готелями та санаторіями — майже 370 млн грн. Але вона все ж менша на 24% в порівняні з аналогічним періодом 2021 року.

Зафіксований спад на 58% від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку, сплачено — 57 млн грн податку проти 137 млн грн за аналогічний період 2021 року.

Зафіксовано значний приріст доходу від діяльності туристичних агентств, які сплатили до держбюджету на 85% коштів більше, ніж минулого року. Аналітики пов’язують це з тим, що до цього звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята. Незначний ріст податків — на 5 % — також продемонстрували туроператори та власники приватних садиб, які в сукупності сплатили до держбюджету майже 100 млн грн.

Найбільший розмір сплаченого податку за перші чотири місяці 2022 року продемонстрували місто Київ та 9 областей України — Івано-Франківська, Львівська Київська, Одеська, Дніпропетровська, Закарпатська, Харківська, Запорізька та Полтавська області. Щоправда, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях все ж відбувся спад. Найбільше по податках втратили Одеська (84%) та Івано-Франківська (58%) області. Ріст продемонстрували Львівська (47%), Закарпатська (30%), Полтавська (24%) та Київська (10%) області.

Доповнення

Експерти розповіли про ситуацію на туристичному ринку.

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