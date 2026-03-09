Потепління до 17 градусів та відсутність опадів: прогноз погоди від Гідрометцентру на 9 березня
Київ • УНН
Синоптики прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю по всій країні. Температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла.
У понеділок, 9 березня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у понеділок у жодному з регіонів України не оічкується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°
У Києві та області 9 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря +11°...+13°.
