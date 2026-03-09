Потепління до 17 градусів та відсутність опадів: прогноз погоди від Гідрометцентру на 9 березня

$43.8150.90
ukenru
8 березня, 19:46 • 16988 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 41494 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 61731 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 38910 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 37056 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 29300 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 39202 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80967 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44797 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 45116 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.6м/с
69%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 12973 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 12075 перегляди
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 11107 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 17630 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 11387 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 61728 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 80839 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 85797 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 115222 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 77602 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 23535 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 31118 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 33354 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 34147 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 34626 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Потепління до 17 градусів та відсутність опадів: прогноз погоди від Гідрометцентру на 9 березня

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Синоптики прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю по всій країні. Температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла.

Потепління до 17 градусів та відсутність опадів: прогноз погоди від Гідрометцентру на 9 березня

У понеділок, 9 березня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів у понеділок у жодному з регіонів України не оічкується.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області 9 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря +11°...+13°.

Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень08.03.26, 16:42 • 41484 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр