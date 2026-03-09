Потепление до 17 градусов и отсутствие осадков: прогноз погоды от Гидрометцентра на 9 марта
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью по всей стране. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 17 градусов тепла.
В понедельник, 9 марта, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в понедельник ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°
В Киеве и области 9 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +11°...+13°.
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений08.03.26, 16:42 • 37718 просмотров