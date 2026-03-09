Потепление до 17 градусов и отсутствие осадков: прогноз погоды от Гидрометцентра на 9 марта

В понедельник, 9 марта, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в понедельник ни в одном из регионов Украины не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 9 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +11°...+13°.

