Посилення української ППО буде головною темою засідання Україна-НАТО - нардеп

Головною темою нового засідання Україна-НАТО буде посилення вітчизняної системи протиповітряної оборони. Про це, як повідомили у пресслужбі парламенту, заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає УНН.

Окупанти не можуть просунутися на полі бою, тому все більше роблять акцент на повітряній складовій. Тож нам потрібно на це реагувати й бути готовими. Передовсім ідеться і про збільшення кількості ракет для вже наявних у нас систем, і збільшення кількості самих систем, які закриватимуть інші частини українського неба - зазначив Єгор Чернєв.

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За словами Чернєва, результати засідання Україна-НАТО будуть "будуть такими ж швидкими, як і наслідки засідань у форматі Рамштайн". Він зазначив, що на зустрічах такого рівня, як правило, вже приїжджають із результатами, а під час заходу їх тільки оформлюють та озвучують.

Водночас Чернєв наголосив, що на партнерів України може вплинути виявлення у росії ракет іноземного походження, бо це створює загрозу для вільного світу.

Також ця ситуація може вплинути й на рішення Південної Кореї, щодо надання Україні військової допомоги, додав депутат.

Нагадаємо

Рада Україна-НАТО проведе надзвичайне засідання у відповідь на масовані ракетні та дронові обстріли росіян.