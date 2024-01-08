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Усиление украинской ПВО будет главной темой заседания Украина-НАТО - нардеп

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 08:44  •  15506 просмотра

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Заседание Украина-НАТО сосредоточится на усилении противовоздушной обороны Украины после того, как россия усилила воздушные атаки.

Главной темой нового заседания Украина-НАТО будет усиление отечественной системы противовоздушной обороны. Об этом, как сообщили в пресс-службе парламента, заявил народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, передает УНН.

Оккупанты не могут продвинуться на поле боя, поэтому все больше делают акцент на воздушной составляющей. Поэтому нам нужно на это реагировать и быть готовыми. Прежде всего речь идет и об увеличении количества ракет для уже имеющихся у нас систем, и увеличение количества самих систем, которые будут закрывать другие части украинского неба

- отметил Егор Чернев.

Детали

По словам Чернева, результаты заседания Украина-НАТО "будут такими же быстрыми, как и последствия заседаний в формате Рамштайн". Он отметил, что на встречах такого уровня, как правило, уже приезжают с результатами, а во время мероприятия их только оформляют и озвучивают.

В то же время Чернев отметил, что на партнеров Украины может повлиять обнаружение в россии ракет иностранного происхождения, потому что это создает угрозу для свободного мира.

Также эта ситуация может повлиять и на решение Южной Кореи, о предоставлении Украине военной помощи, добавил депутат.

Напомним,

Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные и дроновые обстрелы россиян. 

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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