Постраждала родина з трьома дітьми: прокуратура показала наслідки російського удару по Харківщині
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки поранено подружжя та травмовано трьох дітей віком 2, 6 та 15 років.
Вдень, 10 жовтня, війська рф вдали по селу Черкаська Лозова у Харківській області. Внаслідок атак постраждала родина з трьома дітьми: дворічна дівчинка та двоє хлопчиків 6 та 15 років. Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
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За даними слідства, 10 жовтня орієнтовно о 15:25 ворог завдав авіаційний удар по с. Черкаська Лозова. Авіаційний боєприпас влучив у відкриту місцевість. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Внаслідок атаки постраждала родина. У 45-річного чоловіка та його 38-річної дружини поранення. Троє їхніх дітей — дворічна дівчинка та двоє хлопчиків віком 6 та 15 років зазнали гострої реакції на стрес.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
росіяни вдарили по Харківському району: п'ять постраждалих10.10.24, 15:32 • 12637 переглядiв